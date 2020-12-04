Пошаговая стратегия Phoenix Point от создателя X-COM наконец-то добралась до Steam
Благодаря Cyberpunk 2077 верные пользователи Steam смогли приобщиться к новому творению Джулиана Голлопа и его студии Snapshot Games на неделю раньше: пошаговая тактика Phoenix Point стала доступна в сервисе цифровой дистрибуции от Valve.
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Вплоть до 22 декабря на игру распространяется вкусная 50-процентная скидка, благодаря которой Phoenix Point можно приобрести за 542 рубля. Важно отметить, что в Steam предлагается полная версия игры — Year One Edition — вместе со всеми вышедшими дополнениям.
При чём здесь Steam-релиз Phoenix Point и вездесущий Cyberpunk 2077, спросите вы? Дело в том, что изначально Phoenix Point должна была лишиться статуса эксклюзивности для Epic Games Store десятого декабря — аккурат в тот же день, на который в последний раз перенесли релиз ожидаемой польской ролевой игры. Чтобы не конкурировать с мастодонтом за аудиторию, Snapshot решила перенести выход своего проекта в Steam на неделю раньше. Каким образом у этих игр соприкасаются аудитории, впрочем, не уточняется.
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Напомним, что в Phoenix Point нам предстоит возглавить проект «Феникс», целью которого является защита человечества от напастей, в частности, отразить угрозу инопланетного вируса. На момент написания данной заметки пользовательский рейтинг Phoenix Point в Steam составлял 81 %.
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