Разработчики экшен-RPG Wolcen: Lords of Mayhem подготовили для своего проекта первое большое обновление, которая, по доброй традиции, добавит в игру очень много контента. Самое важное отмечаем прямо здесь: новое оружие и броня, сюжетные задания, система питомцев, новые боссы, локации и тому подобное.

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В сюжетном плане обновление может предложить отдельную ветку про расследование пропавшего матриарха драконов, искать которого придётся на протяжении трёх миссий. Мир Wolcen будет представлен четырьмя новыми локациями с максимально экзотическими названиями: Лагерь Когтей Лукана, Утопшие земли и Восточная башня Багровой цитадели.

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Помимо всего вышеперечисленного, обновление для Wolcen: Lords of Mayhem правит в игре баланс, улучшает анимации персонажей, перекраивает экономическую систему и многое другое. Напомним, Wolcen: Lords of Mayhem в данный момент доступна в раннем доступе. Её можно прикупить со скидкой в 25% в Steam.