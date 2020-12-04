Последние двенадцать месяцев были для франшизы Call of Duty действительно потрясающе успешными и эффективными. Серия пополнилась перезапуском любимой многими подсерии Modern Warfare, получила собственную королевскую битву Warzone, а осенью обзавелась и Black Ops Cold War с многочисленными игровыми режимы на любой вкус.

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Логично было предположить, что за столь плодотворный год франшиза принесла своим владельцам баснословные деньги. Так оно и оказалось: сегодня холдинг Activision Blizzard рапортовал о том, что за последние двенадцать месяцев франшиза Call of Duty заработала свыше трёх миллиардов долларов США.

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Рост доходов серии по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составил 80 %, а количество проданных копий игр серии — на 40 %. За год аудитория игр серии Call of Duty составила 200 миллионов; на PC и консолях количество игроков вообще стало самым высоким за всю историю франшизы.

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Как считает Activision Blizzard, столь большого успеха франшиза смогла добиться в основном благодаря усердной поддержке Call of Duty Modern Warfare и Warzone со стороны разработчиков.