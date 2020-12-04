Перспективная игра Elden Ring от создателей Dark Souls и Bloodborne продолжает будоражить умы и сердца геймеров даже несмотря на тот факт, что практически никакой информации о ней с момента анонса не поступало. Перед каждым крупным игровым мероприятием в Сети появляются слухи о том, что Elden Ring его посетит (в итоге не посещает), вот и предстоящая церемония The Game Awards 2020 не стала исключением.

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Как стало известно энтузиасту Лэнсу Макдональду, выпустившему позволяющий играть в Bloodborne при 60 кадрах в секунду на PlayStation 4 Pro патч, производство Elden Ring практически завершено, и игра готовится к публичному показу.

Журналист Имран Хан, который в прошлом отмечался правдивыми утечками информации, подлил масла в огонь ожидания и предположил, что новый трейлер Elden Ring готов к скорой публикации. Лучшего места, чем The Game Awards, для подобного события представить сложно. Своё предположение Хан выстроил, наблюдая за активностью сотрудников PR отдела студии FromSoftware в Twitter и за тем, как часто они упоминают The Game Awards.

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Как бы то ни было, до начала церемонии The Game Awards осталась всего неделя — там-то всё и прояснится. Анонсов обещает быть много.