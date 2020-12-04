Deep Silver в очередной раз напомнила, что работа над Dead Island 2 продолжается
Последние много лет издательство Deep Silver только успокаивает игровое сообщество, заявляя, что работа над Dead Island 2 продолжается, и что проект обязательно когда-нибудь выйдет. Никаких доказательств издатель не предоставляет, ограничиваясь лишь словами.
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Вот и несколько часов назад Deep Silver в своём официальном Twitter, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков касательно Dead Island 2, заявила, что пока говорить о следующей игре серии не готова, но как только готовность настанет, пользователи об этом узнают.
Формулировка сообщения позволяет сделать вывод, что производство Dead Island 2 худо-бедно идёт, но его завершения придётся ждать ещё относительно долго. Оно и понятно: проект был анонсирован летом 2014 года, с тех пор не раз сменил разработчика, а теперь ещё и консоли нового поколения вынуждают пересмотреть его техническую составляющую.
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Вообще, с крупными зомби-боевиками сейчас всё довольно непросто: информация о перспективной Dying Light 2 после переноса её релиза на неопределённый срок тоже практически перестала поступать.
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