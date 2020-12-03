Авторы Magicka и Helldivers готовят современный кооперативный шутер
Разработчики из Arrowhead Game Studios, многим известные своей работой над проектами Magicka, Helldivers и Gauntlet, наконец-то вышли из режима радиомолчания и объявили о том, что занимаются производством свежей игры для платформ нового поколения.
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Особых подробностей проекта пока нет; известно лишь, что он будет принадлежать к жанру боевика от третьего лица, и что в нём, как и в предыдущих творениях компании, будет внедрён кооперативный режим. Разработчики хотят нас удивить, но почему-то опубликовали совсем не поражающий воображение скриншот.
На размах нового проекта Arrowhead может намекнуть разве что размер трудящейся над ним команды: сейчас его готовят 65 разработчиков, но в будущем размер команды будет увеличен.
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