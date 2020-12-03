Знаменитый геймдизайнер Кэйитиро Тояма, который без преувеличения является отцом франшизы Silent Hill, объявил об уходе из-под крыла Sony и основании нового коллектива разработчиков под названием Bokeh Game Studio. В состав новой компании уже вошли Казунобу Сато и Джунья Окура, трудившиеся над The Last Guardian, Puppeteer, Siren и Gravity Rush.

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Фактически Bokeh Game Studio работает уже несколько месяцев — с 13 августа — и сейчас её коллектив готовит приключенческий боевик с элементами хоррора. Проект является кроссплатформенным, создаётся на базе Unreal Engine 4, но пока находится на совсем ранней стадии разработки. Авторы прогнозируют, что на до статуса законченного продукта их новый проект дойдёт примерно через два—три года.

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Уход из Sony был спокойным: Тояма сохранил тёплые отношения с компанией и даже не исключает, что Bokeh Game Studio будет с ней сотрудничать.