Создатель Silent Hill Кэйитиро Тояма покинул Sony и основал новую студию
Знаменитый геймдизайнер Кэйитиро Тояма, который без преувеличения является отцом франшизы Silent Hill, объявил об уходе из-под крыла Sony и основании нового коллектива разработчиков под названием Bokeh Game Studio. В состав новой компании уже вошли Казунобу Сато и Джунья Окура, трудившиеся над The Last Guardian, Puppeteer, Siren и Gravity Rush.
реклама
Фактически Bokeh Game Studio работает уже несколько месяцев — с 13 августа — и сейчас её коллектив готовит приключенческий боевик с элементами хоррора. Проект является кроссплатформенным, создаётся на базе Unreal Engine 4, но пока находится на совсем ранней стадии разработки. Авторы прогнозируют, что на до статуса законченного продукта их новый проект дойдёт примерно через два—три года.
реклама
Уход из Sony был спокойным: Тояма сохранил тёплые отношения с компанией и даже не исключает, что Bokeh Game Studio будет с ней сотрудничать.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила