Представители игровой индустрии продолжают потихоньку подводить итоги и рассказывать, что ждёт их творения в наступающем году. С соответствующим видеообращением выступили сотрудники студии Rare, известной как создателей пиратского экшена Sea of Thieves.

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Разработчики из Rare решили не отходить от модной ныне традиции в сессионных играх и объявили о том, что в Sea of Thieves появится система игровых сезонов и боевой пропуск. Каждый сезон будет привносить с собой массу нового контента, а боевой пропуск позволит игрокам на протяжении сотни уровней получать различные косметические награды. На сколько сезонов будет разбит год поддержки игры, впрочем, пока не уточняется — ситуация в мире к прогнозам пока, объективно, не располагает.

В стартующем в январе первом сезоне, например, игроки смогут принять участие в новом приключении, в рамках которого нужно будет включить режим Шерлока Холмса и дедуктивным методом разыскать потерянный груз.

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Впрочем, ресурсы студии Rare не бесконечны, поэтому ради общего блага пришлось пойти на некоторые жертвы. Так, компания отказывается от дальнейшего развития PvP-арены. Сам режим в игре останется, но обновлять его разработчики больше не будут: слишком уж он слабо востребован.

Наконец, разработчики сообщили, что в этом году в Sea of Thieves сыграли более одиннадцати уникальных игроков. Любопытно, что доли PC и консолей в этой статистике разделились фактически поровну.