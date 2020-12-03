Чак Норрис пригласил фанатов World of Tanks принять участие в новогоднем событии
Под каждый Новый год разработчики из Wargaming проводят тематическое мероприятие «Новогоднее наступление» в World of Tanks. Обычно в рамках такого ивента внутриигровой ангар полностью меняется — там появляется снег, фонарики и множество украшений. И снегурочки — как же без них!
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В течение последних нескольких лет украшательство ангара игрушками доверяется самому «танкисту» посредством увлекательной мини-игры. В общем, завсегдатаи понимают, о чём речь, остальным же стоит обратиться к официальному сайту World of Tanks за подробностями. Ещё во время «Новогоднего наступления» в продажу поступают специальные кейсы с ценными бонусами: игровым золотом, днями премиум-аккаунта, игрушками для украшения ангара и даже премиум-танками. Завершение 2020-го года не станет исключением для Wargaming, и подготовительные мероприятия по случаю «Новогоднего наступления 2021» уже начались.
Основное внимание хочется уделить вот этому ролику, призванному заранее подарить нам новогоднее настроение. Превью-картинка раскрывает самую главную интригу — да, легендарный Чак Норрис там действительно есть, у него просто волшебная роль. Поднять «Бабаху» для спасения котёнка? Почему бы и нет. Как справедливо отметили в комментариях к ролику на YouTube, 2020-й год оказался таким суровым, что вместо Деда Мороза к нам пришёл Чак Норрис.
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В ближайшее время разработчики раскроют все детали нынешнего «Новогоднего наступления», включая содержимое праздничных больших коробок. Основная интрига заключается в том, сколько премиум-танков можно будет там найти. Игроки и инсайдеры сходятся во мнении, что в праздничных «лутбоксах» World of Tanks точно будет новый итальянский тяжёлый танк 8-го уровня с барабанной системой заряжания.
А пока всем желающим «задонатить» Wargaming стоит обратить на ежедневные предложения из специального праздничного календаря.
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