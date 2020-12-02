Утечка: в Call of Duty Warzone вернётся Алькатрас из Black Ops 4
Сегодня в Сети всплыла информация о том, что параллельно с интеграцией Warzone и новенькой Black Ops Cold War королевская битва 10 декабря получит и новую порцию контента, а именно — поле боя «Алькатрас», известное фанатам франшизы Call of Duty по Black Ops 4. В Warzone эту локацию назвали «Островом возрождения»; скорее всего, для сохранения фактора вымышленности места действия королевской битвы.
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Сегодня в Сети всплыла информация о том, что параллельно с интеграцией Warzone и новенькой Black Ops Cold War королевская битва 10 декабря получит и новую порцию контента, а именно — поле боя «Алькатрас», известное фанатам франшизы Call of Duty по Black Ops 4. В Warzone эту локацию назвали «Островом возрождения»; скорее всего, для сохранения фактора вымышленности места действия королевской битвы.
К слову, это уже не первая утечка на данную тему, так что версия с совпадением потихоньку теряет свою привлекательность.
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