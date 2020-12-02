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Создатель Just Cause открыл новую компанию, которая будет разрабатывать динамичные экшены

Естественно, с амбициями AAA-проектов.
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Один из основателей Avalanche Studios и автор идеи серии боевиков Just Cause Кристофер Сандберг в прошлом году взял продолжительный отпуск, чтобы отдохнуть от игр и поразмыслить о будущем. И вот, сегодня Сандберг объявил о возвращении в игровую индустрию вместе с новым коллективом под названием Liquid Swords.

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Источник изображения: Just Cause 4.

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Новая студия будет заниматься производством динамичных и весёлых боевиков AAA-класса, в которых игроки смогут развлекаться и получать удовольствие. Сандберг считает, что именно таких игр сейчас остро не хватает, и Liquid Swords постарается заполнить эту пустоту.

Компания будет разрабатывать игры как для PC и консолей, так и для стриминговых платформ (вроде Google Stadia). Подробнее о своей деятельности разработчики расскажут уже в следующем году.

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