Создатели Desperados III работают над новой тактической игрой
Разработчики из студии Mimimi Productions, получившие некоторую известность после выпуска тактического вестерна Desperados III, в своём Twitter объявили о работе над новым проектом под кодовым названием Süßkartoffel. Примечательно в данном проекте не только его кодовое название, которое переводится как «сладкая картошка», но и то, что посильную помощь в его финансировании будет оказывать непосредственно правительство Германии.
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Известно, что проект будет издаваться силами самой Mimimi Productions и принадлежит к жанру тактических игр в реальном времени. А вот дальше от разработчиков только ребусы: Desperados III во время разработки ходила под кодовым названием Kartoffel, новая игра — Süßkartoffel.
Учитывая, что Desperados III получилась очень достойной и заслужила 98-процентный пользовательский рейтинг в Steam, остаётся пожелать Mimimi Productions вдохновения и сил, ведь превзойти самих себя — это всегда непросто.
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