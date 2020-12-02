Игроки очень тепло приняли Worms Rumble
Вчера в продажу поступил Worms Rumble — новый проект в легендарной франшизе «Червячков». Новинка принесла с собой фундаментальные изменения в игровом процессе: стала игрой в реальном времени, а также добавила местную вариацию «королевской битвы», поэтому закономерно возникли опасения, что игроки примут Worms Rumble без энтузиазма. Но реальность оказалась гораздо более оптимистичной, чем прогнозы.
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Так, в Steam новинка довольствуется очень высоким, 88-процентным пользовательским рейтингом. По мнению игроков, у Team 17 получилась весёлая, динамичная и технически качественная игра, а изменения в игровом процессе по сравнению со старыми «Червячками» здесь смотрятся уместными и даже полезными.
Впрочем, есть и недостаток: маловато контента и небольшая (по крайней мере, сейчас) пользовательская база, из-за чего могут возникать сложности с поиском матчей. Возможно, с выходом обновлений ситуация выправится, но не стоит забывать, что у Worms Rumble была очень слабая маркетинговая кампания, поэтому из ниоткуда «онлайн» не появится.
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