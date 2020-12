Слухов о скором анонсе новой Silent Hill в последнее время становится больше. Инсайдеры и прочие знающие люди сходятся во мнении о том, что анонс должен случиться во время церемонии The Game Awards. В этом году она пройдёт в ночь с 10 на 11 декабря.

Есть такой портал Rely on Horror, который ранее подтверждал статус проверенного инсайдера с публикацией сведений по Resident Evil: Village. Сейчас журналисты сайта представили информацию, согласно которой новая Silent Hill действительно будет анонсирована на грядущей The Game Awards. Если до конца полагаться на сведения Rely on Horror, то разработкой новой игры занимается Team Siren под руководством Тоямы.

Всяческую поддержку разработчикам оказывает главный дизайнер трилогии, господин Масахиро Ито, а музыку для Silent Hill пишет хорошо известный всем Акира Ямаока. Также ранее в Сети появлялись сведения о том, что в разработке может находиться отменённая пять лет назад Silent Hills, главным идеологом которой был Хидео Кодзима. Но издание Rely on Horror в подлинности таких сведений сомневается.

Осталось дождаться начала церемонии награждения The Game Awards, которая в этом году стартует в 03:00 МСК 11 декабря.