Два в одном: в Dead by Daylight вышла новая глава с уникальным персонажем-убийцей
Разработчики из Behaviour Interactive продолжают поддерживать своё любимое детище Dead by Daylight: сегодня в игре стартовала новая глава приключений под названием A Binding of Kin («Родственные узы»). Данная глава-дополнение уникальна, потому что добавляет необычного персонажа-убийцу, представляющего собой двух персонажей в одном.
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Причём, «два в одном» в конкретном случае следует понимать практически буквально, ведь речь идёт о сиамских близнецах Шарлотте Дейе и живущем внутри её грудной клетки Викторе. Близнецы обладают невероятно сильной эмоциональной связью, но со временем тёплые чувства между ними были искажены Сущностью, и они стали одержимы идеей убийства.
Игрок волен переключаться между близнецами, что открывает интересные геймплейные возможности: маленький Виктор, например, может пробираться в труднодоступные места и подготавливать выживших к гневу своей сестры Шарлотты.
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Также в главе A Binding of Kin появилась и новая выжившая — Элоди Ракото, смыслом жизни которой стала разгадки тайны исчезновения её родителей.
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