Самостоятельная версия мультиплеера Red Dead Redemption 2 уже доступна для покупки
На прошлой неделе Rockstar Games пообещала, что с первого декабря все желающие могут приобрести Red Dead Online отдельно от основной Red Dead Redemption 2. Решение понятное: далеко не всем любителям сетевых игр хочется платить за пусть и качественный, но всё же «довесок» в лице одиночной Red Dead Redemption 2, а расширение аудитории Red Dead Online точно не помешает.
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И вот, указанный день настал: на всех платформах (пока кроме Steam) самостоятельная Red Dead Online стала доступна для покупки. Важно отметить, что до 19 февраля на отдельную версию Red Dead Online распространяется 75-процентная скидка (в случае с PlayStation Store для получения скидки нужно иметь подписку PS Plus), так что до указанной даты вместо 1 399 рублей проект можно приобрести всего за 349 рублей.
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