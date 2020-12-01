Звуковое сопровождение в играх — это очень важная часть игрового процесса, которую отдельно отмечают при присуждении престижных игровых премий вроде The Game Awards. Строго говоря, запись звуков для очередного игрового блокбастера мало отличается от аналогичного действия при производстве кинофильмов, но процесс сам по себе увлекательный, и разработчики из 343 Industries, вовсю сейчас корпящие над Halo Infinite, порадовали аудиторию соответствующим видеороликом «с производства».

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В создании звукового сопровождения Halo Infinite принимали участие мопс, консоль Xbox в целом и её отдельные элементы в частности, различные ракеты, механизмы и многое другое. Остаётся только похвалить полёт фантазии «звуковиков».

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Напомним, что Halo Infinite была отложена до следующего года, но в этом месяце разработчики пообещали активнее делиться с сообществом подробностями. Похоже, тема данной заметки и стала первым эпизодом из запланированных.