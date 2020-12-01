Разработчики ATOM RPG расширили дополнение «Трудоград» новым контентом
У отечественной ролевой игры ATOM RPG имеется собственное большое дополнение «Трудоград». Так вот, именно оно получило большое обновление с обязательным набором контента. «Трудоград» пока пребывает в раннем доступе Steam, это его второе масштабное обновление с целой пачкой нововведений и добавлений.
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Так, сюжетные линии Революционеров и Милиции будут продолжены. Не спрашивайте нас, почему так называются представленные здесь стороны, мы лишь констатируем факты. Будут в дополнении и новые секретные задания, и секретные встречи, и новые персонажи. Последних тут, вроде как, запланировано более 30, для каждого из них также прописаны новые побочные задания.
География «Трудограда» также расширится. В нём появится пять новых районов и большое подземелье. В остальном же контент обновления вполне ожидаемый:
- новые виды оружия с топовыми модификациями;
- доработанное звуковое сопровождение игры;
- уникальные анимации для героев;
- правки ошибок и технических огрехов.
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Если вас обновление для «Трудограда» заинтересовало, то осмелимся предложить ознакомиться с полным списком нововведений, расположен он вот тут. На данный момент игра доступна в Steam.
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