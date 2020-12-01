Ровно пять лет назад, 1 декабря 2015 года, в продажу поступил тактический шутер Rainbow Six Siege от Ubisoft. За это время проект развился до одного из основных современных сетевых боевиков, получил огромное количество новых героев, обновлений и исправлений. Ubisoft решила своеобразно отметить день рождения своего дорогого детища и приурочила к «круглой» дате выход обновления Operation Neon Dawn, открывающий новый игровой сезон.

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Вместе с запуском Operation Neon Dawn фанатов Rainbow Six Siege ждёт новая оперативница защиты под позывным Aruni, а также переделанная во всех аспектах карта «Небоскрёб».

Последнее по списку, но не по значению: сегодня Rainbow Six Siege также выходит на консолях нового поколения, где будет функционировать в двух режимах — «качество» (настоящее 4K при 60 кадрах в секунду) и «производительность» (динамическое 4K при 120 кадрах в секунду).

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Стоит напомнить, что Rainbow Six Siege участвует в распродаже в Steam, так что при желании в оставшиеся три часа различные издания игры можно приобрести со скидками до 67%.