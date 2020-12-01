Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Релизный трейлер Worms Rumble — первой игры про тех самых червячков, в которой нет пошаговых боёв

Интересно.
+
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Разработчики Worms Rumble опубликовали релизный трейлер своего проекта, который во многом меняет привычную концепцию всей серии. Подумать только, впервые за 25 лет в новой Worms не будет пошаговых битв — всё действо происходит в реальном времени. Игра стала доступна уже сегодня, 1 декабря.

реклама

анонсы и реклама
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Теперь поговорим о самой Worms Rumble. Базовая версия игры включает в себя два режима и три карты. Матчи тут вмещают в себя до 32 игроков, режимы представлены классическим «дефматчем» и местным аналогом «королевской битвы». Причём, последний доступен как для одиночных пользователей, так и для отрядов.

реклама

В текущем состоянии Worms Rumble явно обделена контентом, но авторы проекта обещают оперативно выпускать новые карты и элементы кастомизации. Кстати, визуальной правке тут подвергаются не только сами червячки, но и их снаряжение. Настроить разрешат скины героев и оружия, всё можно прикупить по мере прокачки за внутриигровую валюту.

реклама

реклама

Worms Rumble доступна на PC (в Steam), PlayStation 4 и PlayStation 5. В случае с консолями от Sony проект в течение всего декабря можно забрать бесплатно — но только в том случае, если оформлена подписка PS Plus.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

worms rumble
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Свежий трейлер стратегии Surviving the Aftermath готовит игроков к «ядерной зиме»
+
Релизный трейлер Worms Rumble — первой игры про тех самых червячков, в которой нет пошаговых боёв
+
Слух: Ubisoft готовит перезапуск Prince of Persia
2
Стратегия Empire of Sin от Джона Ромеро получила сдержанные оценки прессы
6
Genshin Impact стала игрой года по версии Google Play
2
Эмулятор PlayStation 2 запустили на Xbox Series S
5
Ubisoft представила анимационный ролик к запуску нового сезона Rainbow Six Siege
4

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 107
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 31
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

6 причин, почему я не стал продавать GeForce GTX 1060 на пике цен в ожидании GeForce RTX 3060 Ti
53
AMD Ryzen 5600X и Radeon RX 6800 XT появились в продаже в России – собираем игровой ПК на их основе
97
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
20
Изучаем популярность процессоров AMD Ryzen в Linux сообществе
95
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
11
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
21
Краткий обзор и тестирование в играх Red Faction - Guerrilla и Kingdoms of Amalur Reckoning
4
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
5

Сейчас обсуждают

Mr. ID1986
17:49
Ага, ритейлеры-ненатуралы продавали бы ее еще по 40к, цены бы им не было....
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Zio
17:48
"...получила сдержанные оценки прессы" - забыли проплатить за рекламу наверное😭
Стратегия Empire of Sin от Джона Ромеро получила сдержанные оценки прессы
Сильвестр с талоном
17:47
Ой не не выдумывай, на крайняк можно б/у диски покупать на авито и нормально экономить.
Сто к одному: названа рублёвая рекомендованная цена GeForce RTX 3060 Ti
Egor Ka
17:47
и нах она за 40к нужна? 45к стоит 3070
Сто к одному: названа рублёвая рекомендованная цена GeForce RTX 3060 Ti
cibershot
17:47
Через пол года будет в продаже, на ави:т:е
Первые игровые тесты GeForce RTX 3060 Ti от PLAYWARES — новинка ощутимо быстрее RTX 2080 FE
Сильвестр с талоном
17:46
Она 2к не поддерживает.
Сто к одному: названа рублёвая рекомендованная цена GeForce RTX 3060 Ti
Zio
17:46
Те у кого реально они есть уже давно купили, а не срутся в коментах😭
Сто к одному: названа рублёвая рекомендованная цена GeForce RTX 3060 Ti
Zio
17:45
Пусть помечает, вместо написания говнища, так хоть сайт чище будет 😭
Сто к одному: названа рублёвая рекомендованная цена GeForce RTX 3060 Ti
Zio
17:44
Бомжи в комментариях не купят и такого, им только ныть 😭
Сто к одному: названа рублёвая рекомендованная цена GeForce RTX 3060 Ti
Alex TOPMAN
17:43
Увидел первую картинку, не разобрался - поскакал строчить кляузу?
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем