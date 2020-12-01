Разработчики Worms Rumble опубликовали релизный трейлер своего проекта, который во многом меняет привычную концепцию всей серии. Подумать только, впервые за 25 лет в новой Worms не будет пошаговых битв — всё действо происходит в реальном времени. Игра стала доступна уже сегодня, 1 декабря.

реклама

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Теперь поговорим о самой Worms Rumble. Базовая версия игры включает в себя два режима и три карты. Матчи тут вмещают в себя до 32 игроков, режимы представлены классическим «дефматчем» и местным аналогом «королевской битвы». Причём, последний доступен как для одиночных пользователей, так и для отрядов.

реклама

В текущем состоянии Worms Rumble явно обделена контентом, но авторы проекта обещают оперативно выпускать новые карты и элементы кастомизации. Кстати, визуальной правке тут подвергаются не только сами червячки, но и их снаряжение. Настроить разрешат скины героев и оружия, всё можно прикупить по мере прокачки за внутриигровую валюту.

реклама

реклама

Worms Rumble доступна на PC (в Steam), PlayStation 4 и PlayStation 5. В случае с консолями от Sony проект в течение всего декабря можно забрать бесплатно — но только в том случае, если оформлена подписка PS Plus.