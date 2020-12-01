Релизный трейлер Worms Rumble — первой игры про тех самых червячков, в которой нет пошаговых боёв
Разработчики Worms Rumble опубликовали релизный трейлер своего проекта, который во многом меняет привычную концепцию всей серии. Подумать только, впервые за 25 лет в новой Worms не будет пошаговых битв — всё действо происходит в реальном времени. Игра стала доступна уже сегодня, 1 декабря.
реклама
Теперь поговорим о самой Worms Rumble. Базовая версия игры включает в себя два режима и три карты. Матчи тут вмещают в себя до 32 игроков, режимы представлены классическим «дефматчем» и местным аналогом «королевской битвы». Причём, последний доступен как для одиночных пользователей, так и для отрядов.
реклама
В текущем состоянии Worms Rumble явно обделена контентом, но авторы проекта обещают оперативно выпускать новые карты и элементы кастомизации. Кстати, визуальной правке тут подвергаются не только сами червячки, но и их снаряжение. Настроить разрешат скины героев и оружия, всё можно прикупить по мере прокачки за внутриигровую валюту.
реклама
реклама
Worms Rumble доступна на PC (в Steam), PlayStation 4 и PlayStation 5. В случае с консолями от Sony проект в течение всего декабря можно забрать бесплатно — но только в том случае, если оформлена подписка PS Plus.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила