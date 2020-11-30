Как мы все помним, официально консоль PlayStation 5 не воспроизводит игры с PlayStation 2. Зато, кажется, новая Xbox Series сможет это делать, пусть и не официально. Разумеется, сама Sony никогда не выдаст разрешение на запуск игр со своих старых платформ на консолях конкурентов. Зато доморощенных энтузиастов это ограничение никогда не остановит.

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Автор YouTube-канала Modern Vintage Gamer опубликовал видеоматериал, в котором были запечатлены отдельные проекты с PS2, работающие на Xbox Series S. Как это получилось? Дело в том, что у консолей Microsoft имеется режим разработчика, который позволяет осуществлять запуск приложений с UWP (Universal Windows Platform). И в число таких приложений входит RetroArch. Это большая платформа для эмуляторов, содержащая в себе в том числе PCSX2 — известнейший эмулятор консоли PlayStation 2.

Пользователь Modern Vintage Gamer поясняет, что пока эмулятор PCSX2 для RetroArch работает не совсем хорошо. Есть проблемы с образами дисков (нельзя подключить образ размером более 2 Гбайт), кое-где сбоит звук и проседает количество fps. Но запуск многих легендарных проектов с PlayStation 2 проходит отлично. Те же TimeSplitters 2 или Silent Hill 2 работают на Xbox Series S без каких-либо проблем.

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Ближе к завершению ролика неравнодушный энтузиаст дал понять, что его приятно удивила возможность эмуляции PlayStation 2 на Xbox Series S. Причём, всё тестирование проходило на более слабой консоли, в случае с Series X дела должны обстоять точно не хуже.