Несмотря на то, что обновление Steel Dawn («Стальной рассвет») для Fallout 76 внезапно было выпущено раньше срока — ещё на прошлой неделе — график публикации сопутствующих видеороликов разработчики из Bethesda менять не стали. Поэтому сегодня представили нашему вниманию трейлер под названием «Раскол стали», в котором нас знакомят не только с Паладином Лейлой Рахмани, но и с двумя другими лидерами Братства Стали.

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Напомним, что в «Стальном рассвете» нас ждёт первая глава новой истории Братства Стали на просторах Аппалачии, доступ к новым локациям, снаряжению и оружию, а также укрытия C.A.M.P.

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Изначально обновление должно было выйти первого декабря, но в прошлый вторник произошла ошибка, позволившая обладателям консолей Xbox раньше времени его предзагрузить. В итоге Bethesda решила, что, в принципе, тянуть время до первого декабря нет смысла — обновление полностью готово и работоспособно — и сделала фанатам Fallout 76 приятный сюрприз.