Cyberpunk 2077 ещё не вышла, а счастливые обладающие уймой свободного времени энтузиасты уже создают по игре разнообразный контент. Вчера, например, пользователь YouTube под псевдонимом Duren опубликовал забавный видеоролик, представляющий собой выполненную на движке World of Warcraft пародию на показанный в рамках E3 2018 трейлер Cyberpunk 2077. Получилось качественно и даже атмосферно, но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть.

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До выхода Cyberpunk 2077 осталось всего ничего: отправиться в Найт-Сити можно будет уже 10 декабря.

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