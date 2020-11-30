Продажи игр серии Yakuza преодолели отметку в 14 млн копий
Несмотря на то, что в серии Yakuza насчитывается без малого два десятка проектов, популярной её назвать при всём желании не получится: как стало известно из нового отчёта компании Sega, за 15 лет своего существования игры франшизы были куплены всего 14 миллионов раз, и в основном — на родине, в Японии.
реклама
Впрочем, из того же отчёта следует, что у Yakuza наблюдается тенденция роста популярности и в остальном мире. Так, в 2018 году продажи игр франшизы составляли 11 миллионов копий, а в 2019 году — 12 миллионов. Иными словами, примерно одна пятая продаж игр серии пришлась на последние два года.
По мнению руководства Sega, рост популярности Yakuza за пределами Японии обусловлен ростом интереса к японской культуре. Не менее (а, скорее, даже более) важно и то, что за последние два года многие игры серии наконец-то добрались до персональных компьютеров.
реклама
Ради покрытия максимально широкой аудитории будущие игры серии Sega постарается выпускать сразу на нескольких платформах и в нескольких сервисах цифровой дистрибуции. Sega даже обозначила PC как ключевой вектор развития в данной стратегии.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила