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Продажи игр серии Yakuza преодолели отметку в 14 млн копий

Учитывая возраст франшизы, это очень слабо, однако наблюдается позитивная тенденция.
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Несмотря на то, что в серии Yakuza насчитывается без малого два десятка проектов, популярной её назвать при всём желании не получится: как стало известно из нового отчёта компании Sega, за 15 лет своего существования игры франшизы были куплены всего 14 миллионов раз, и в основном — на родине, в Японии.

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Впрочем, из того же отчёта следует, что у Yakuza наблюдается тенденция роста популярности и в остальном мире. Так, в 2018 году продажи игр франшизы составляли 11 миллионов копий, а в 2019 году — 12 миллионов. Иными словами, примерно одна пятая продаж игр серии пришлась на последние два года.

По мнению руководства Sega, рост популярности Yakuza за пределами Японии обусловлен ростом интереса к японской культуре. Не менее (а, скорее, даже более) важно и то, что за последние два года многие игры серии наконец-то добрались до персональных компьютеров.

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Ради покрытия максимально широкой аудитории будущие игры серии Sega постарается выпускать сразу на нескольких платформах и в нескольких сервисах цифровой дистрибуции. Sega даже обозначила PC как ключевой вектор развития в данной стратегии.

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Продажи игр серии Yakuza преодолели отметку в 14 млн копий
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