Появилась новая информация касательно цифровой валюты Libra от Facebook. По последним сведениям, опубликованным изданием Financial Times со ссылкой на анонимных информаторов, её запуск может состояться уже в январе 2021 года. Подготовка к запуску сопровождалась долгим согласованием с требованиями законодательства ряда стран. Выпуском валюты будет заниматься организация Libra Association, расположенная в Женеве (Швейцария).

реклама

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Организации удалось добиться одобрения Управлением надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) на выпуск особых единиц — коинов, которые будут поддерживаться отдельными традиционными валютами. Также был одобрен выпуск токена на основе коинов с привязкой к валюте. Только вот токены с привязкой к другим валютам и мультивалютный токен будет выпущен позже, а в ближайшем времени нам стоит ждать появления только виртуальной валюты.

Запуск проекта в упрощённой форме стал своеобразным ответом на реакцию отдельных регулирующих органов, которые опасаются, что после появления криптовалюты от Facebook может случиться нарушение финансовой стабильности и ослабление контроля за деньгами в рамках проекта Libra.

реклама

Кстати, в эту самую Libra Association входит Facebook и ещё 27 компаний. Основными задачами данной ассоциации станут контроль за разработкой Libra и управление её дальнейшим оборотом.