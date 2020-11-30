Криптовалюта Facebook Libra, по слухам, будет запущена уже в январе будущего года
Появилась новая информация касательно цифровой валюты Libra от Facebook. По последним сведениям, опубликованным изданием Financial Times со ссылкой на анонимных информаторов, её запуск может состояться уже в январе 2021 года. Подготовка к запуску сопровождалась долгим согласованием с требованиями законодательства ряда стран. Выпуском валюты будет заниматься организация Libra Association, расположенная в Женеве (Швейцария).
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Организации удалось добиться одобрения Управлением надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) на выпуск особых единиц — коинов, которые будут поддерживаться отдельными традиционными валютами. Также был одобрен выпуск токена на основе коинов с привязкой к валюте. Только вот токены с привязкой к другим валютам и мультивалютный токен будет выпущен позже, а в ближайшем времени нам стоит ждать появления только виртуальной валюты.
Запуск проекта в упрощённой форме стал своеобразным ответом на реакцию отдельных регулирующих органов, которые опасаются, что после появления криптовалюты от Facebook может случиться нарушение финансовой стабильности и ослабление контроля за деньгами в рамках проекта Libra.
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Кстати, в эту самую Libra Association входит Facebook и ещё 27 компаний. Основными задачами данной ассоциации станут контроль за разработкой Libra и управление её дальнейшим оборотом.
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