Авторы Destiny 2 работают над несколькими новыми игровыми проектами
Bungie давно и прочно ассоциируется у всех с Destiny 2. Учитывая данное обстоятельство, фанатам вдвойне приятнее будет узнать, что их любимая студия трудится в данный момент ещё над несколькими проектами. Информацию об этом обнародовал руководитель студии Пит Парсонс в интервью изданию Metro.
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Парсонс рассказал, что планирование новых игр началось около трёх лет назад. Сначала разработчики начали генерировать идеи, за ними последовали первые концепты и прототипы, которые показали свою состоятельность. При этом босс Bungie отметил, что создание таких вот концепций, в первую очередь, важно потому, что оно положительно влияет на повышение слаженности работы всей команды. А появление в конечном итоге самой игры — дело второстепенное. Лукавит. конечно.
Лукавит, потому что в этом же интервью глава студии отметил, что поддержка трёх секретных проектов стала для него первоочередной задачей. Bungie для этих целей нанимает новых сотрудников, которые в условиях пандемии могут работать только удалённо. А вот конкретной информации о первых анонсах и подробностях господин Парсонс не предоставил. Остаётся только ждать.
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