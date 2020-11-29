Terraria получит частичную поддержку «Мастерской Steam»
Популярная песочница Terraria обитает на просторах Steam вот уже более девяти с половиной лет, однако поддержки соответствующей «Мастерской», в которой пользователи могли бы делиться своими самодельными творениями с сообществом, в игре до сих пор нет. Вместо этого игроки пользуются инструментом tModLoader. Но скоро лишний шаг в установке игры, по крайней мере, для некоторых типов пользовательских творений, будет удалён: разработчики из Re-Logic объявили о готовящемся внедрении поддержки «Мастерской».
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Строго говоря, смысла в такой поддержке будет немного: «Мастерская» для Terraria будет ограничена пользовательскими картами и наборами текстур. Все остальные (включая основные) модификации по-прежнему придётся устанавливать посредством tModLoader.
Terraria вышла в мае 2011 года, обладает в Steam высоченным, 98-процентным пользовательским рейтингом, а до первого декабря предлагается со скидкой в 50 % (124 рубля).
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