Симулятор управляющего адом Hell Architect ищет поддержки на Kickstarter
Специализирующееся на очень нестандартных симуляторах польское издательство PlayWay совместно со студией Woodland Games вышли на Kickstarter со своим новым проектом под названием Hell Architect. Для подготовки проекта студии требуется как минимум 7 700 долларов США, однако, как это часто бывает с Kickstarter-проектами, чем больше средств будет собрано, тем больше контента в итоговой версии игры будет реализовано. До завершения кампании остался ровно месяц — финальный подсчёт денег произойдёт 28 декабря.
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К слову, название проекта полностью отражает его содержание: в Hell Architect нам предстоит стать главным «строителем» ада и создать такую Преисподнюю, в которой души грешников получат по заслугам, и при виде которой даже сам Люцифер «упадёт со стула».
Разработчики надеются выпустить Hell Architect в первом квартале следующего года, но пока ничего не гарантируют. Зато в Steam есть демоверсия, ознакомиться с которой может любой желающий.
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