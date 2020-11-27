Разработчики из студии Shift Up показали дебютное геймплейное видео Project EVE — ролевой игры с элементами экшена. Проект создаётся на базе движка Unreal Engine 4, также используется технология 3D-сканирования.

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Девелоперы для себя решили, что девушка на правах главного действующего персонажа — это уже половина успеха. Но сами подробностей о проекте известно крайне мало. Девушку зовут Ева, она неплохо орудует мечом, а кампанию ей составляет маленький робот. Монстры тут большие и ужасно выглядящие. Во многом Project EVE походит на Bayonetta и Devil May Cry, но картинке пока не хватает эффектов. Видимо, это ещё будет дорабатываться.

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Даты релиза у Project EVE нет. Есть определённые опасения на счёт того, доживёт ли игра до релиза. Мы много раз становились свидетелями, как разработчики не могли трезво оценить свои силы и финансовые возможности.