В начале года издательство 3D Realms официально представило Kingpin Reloaded — проект, представляющий собой официальный ремастер широко известного в узких кругах гангстерского боевика Kingpin Life of Crime. Изначально предполагалось, что проект увидит свет до конца календарного года, однако обстоятельства не позволили планам сбыться: сегодня разработчики сообщили о переносе выхода на следующий год.

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Как уточнили девелоперы, исходный код оригинальной Kingpin Life of Crime давно утрачен, поэтому ремастер планировалось воспроизвести на современном движке. Впоследствии разработчики пришли к выводу, что для придания проекту лучшей аутентичности самым правильным шагом станет полная обратная разработка оригинальной игры и её движка вместе с воссозданием недостающих частей. Процесс трудоёмкий: к его завершению удалось приблизиться только сейчас, поэтому о релизе в оставшийся месяц говорить не приходится.

В январе проект перейдёт в стадию «сборки», и авторы смогут показать больше геймплейных видео, скриншотов и даже пригласить желающих поучаствовать в закрытом бета-тестировании.