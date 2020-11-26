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Стрельба коровами из требушетов: авторы Stronghold Warlords рассказали об осадных орудиях

Бактериологическому оружию так-то тысячи лет.
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Релиз Stronghold Warlords после переноса состоится только 26 января, а это значит, что у разработчиков ещё вагон времени на рассказ об элементах игрового процесса своей стратегии. В свежем видеоролике авторы поведали об осадных орудиях в частности и об осаде крепостей в целом.

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Выбор осадных орудий в Stronghold Warlords довольно велик: от классических требушетов и катапульт до хвачх, баллист, прообразов мортир и ракет. Заряжать осадные орудия можно различными снарядами в зависимости от поставленных задач: стандартные ядра и камни помогут разрушить укрепления, а зажигательные снаряды нанесут колоссальный урон находящимся за стенами постройкам.

Разработчики также напомнили, что идея бактериологической войны далеко не нова и применялась с незапамятных времён. В частности, в Stronghold Warlords вернётся возможность снаряжать осадные орудия заражёнными трупами животных, в частности, коров, чтобы распространять опасные заболевания во вражеских поселениях. Подло, негуманно, но на войне все средства хороши.

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Стоит напомнить, что кампания Stronghold Warlords разделена на военную и мирную, так что если вы убеждённый пацифист, то принуждать вас к кровопролитию никто не станет.

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