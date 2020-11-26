Покупатели Steam-версии Cyberpunk 2077 получат эксклюзивный контент
CD Projekt RED решила, что покупатели Cyberpunk 2077 в Steam заслуживают поощрения, поэтому анонсировала несколько причитающихся им подарков. Главным бонусом станет написанный ведущим сценаристом игры Томашем Мархевкой рассказ под названием 2AM — She Calls, повествующий о взгляде бывшего офицера полиции Найт-Сити, а ныне водителя компании Combat Cab Фрэнка на ночные улицы этого футуристического города.
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Для тех, кого литература не интересует, тоже приготовлены эксклюзивные подарки, включая специальные аватары, постеры и обои для рабочего стола.
До выхода Cyberpunk 2077 осталось ровно две недели — релиз назначен на 10 декабря.
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