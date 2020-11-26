В начале октября для Crysis Remastered вышло обновление, после которого растительность в игре перестала реагировать на действия игрока. Так сказать, одно чиним, другое ломаем, и всё бы ничего, если бы исправление ошибки последовало оперативно, но нет: свежее обновление 1.3.0 вышло лишь вчера вечером.

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Помимо решения вышеуказанной проблемы обновление 1.3.0 должно повысить производительность игры при использовании трассировки лучей и теней высокого качества. С подробным перечнем всех исправленных в обновлении ошибок можно ознакомиться в официальной сопроводительной документации.

Напомним, что Crysis Remastered вышла в сентябре на PC и консолях прошлого поколения.