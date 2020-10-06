После обновления в Crysis Remastered растения перестали реагировать на действия игрока
На днях Crytek выпустила для Crysis Remastered обновление версии 1.2.0, которое должно было оптимизировать работу трассировки лучей, исправить ошибки с искусственным интеллектом, внести изменения в уровни сложности и «пофиксить» различные «баги». Всё бы ничего, но вместе с улучшениями и исправлениями в обновление закралась досадная ошибка, которую, впрочем, не все заметили.
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Как сообщает издание DSOGaming, обновление Crysis Remastered до версии 1.2.0 сломало физику растений, из-за чего те перестали реагировать на стрельбу, удары и движения персонажа. Для наглядности журналисты издания прикрепили соответствующий демонстрационный видеоролик.
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Crytek пока не прокомментировала ошибку, но можно быть уверенными в том, что игроки с активной гражданской позицией донесут информацию до адресата.
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