Компания CD Projekt RED опубликовала финансовый отчёт по итогам трёх кварталов нынешнего года. Если вас интересует краткий вердикт по состоянию студии, то всё у неё хорошо. По основным показателям деятельности этот год оказался лучше предыдущего за такой же период.

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Так, в третьем квартале операционная прибыль составила 7,6 миллиона долларов, тогда как в 2019 году этот показатель равнялся 4,5 миллионам долларов. Консолидированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, выросла с 3,98 миллионов долларов до 6,24 миллиона. Чистая прибыль выросла с 18,26 миллионов до 43,9 миллиона. По выручке данные получились следующие: в этом года за три квартала удалось реализовать товаров и услуг на 27,9 миллиона долларов, а в прошлом году — 24,79 миллионов.

По продажам за отчётный период лучше всего себя показали игры The Witcher 3 (благодаря выходу на Switch) и карточная игра «Гвинт», которая появилась на мобильных системах и в Steam. Разумеется, Cyberpunk 2077 тоже помогла разработчикам улучшить своё финансовое положение, даже до релиза. Деньги удалось собрать и с предзаказов, и с продаж лицензированных товаров.