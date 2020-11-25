CD Projekt RED заработала за три квартала нынешнего года вдвое больше, чем годом ранее
Компания CD Projekt RED опубликовала финансовый отчёт по итогам трёх кварталов нынешнего года. Если вас интересует краткий вердикт по состоянию студии, то всё у неё хорошо. По основным показателям деятельности этот год оказался лучше предыдущего за такой же период.
реклама
Так, в третьем квартале операционная прибыль составила 7,6 миллиона долларов, тогда как в 2019 году этот показатель равнялся 4,5 миллионам долларов. Консолидированная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, выросла с 3,98 миллионов долларов до 6,24 миллиона. Чистая прибыль выросла с 18,26 миллионов до 43,9 миллиона. По выручке данные получились следующие: в этом года за три квартала удалось реализовать товаров и услуг на 27,9 миллиона долларов, а в прошлом году — 24,79 миллионов.
По продажам за отчётный период лучше всего себя показали игры The Witcher 3 (благодаря выходу на Switch) и карточная игра «Гвинт», которая появилась на мобильных системах и в Steam. Разумеется, Cyberpunk 2077 тоже помогла разработчикам улучшить своё финансовое положение, даже до релиза. Деньги удалось собрать и с предзаказов, и с продаж лицензированных товаров.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила