Запуск мультиплеера в Watch Dogs Legion отложен до начала следующего года
Watch Dogs Legion вышла без сетевого режима игры, запуск которого должен был состояться в начале декабря. Начало календарной зимы стремительно приближается, а новостей о мультиплеере нет. Сегодня они появились — с одной стороны, позитивные, с другой, не очень.
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Итак, внедрение мультиплеера в Watch Dogs Legion откладывается до начала следующего года. Своё решение Ubisoft обосновала необходимостью привести в порядок основную часть Watch Dogs Legion, в которую многие игроки до сих пор не могут спокойно играть из-за технических недоработок.
В частности, уже завтра игра получит обновление версии 2.20, которое повысит стабильность на всех платформах, а на ПК ещё и добавит функцию ручного сохранения. Ubisoft справедливо считает, что обладатели дорогостоящих видеокарт имеют право на 60 кадров в секунду, поэтому грядущие обновления будут в том числе направлены и на достижение этого показателя.
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