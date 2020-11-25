В следующем году Metro Exodus получит обновление для «некстгена» с трассировкой лучей и высоким fps
Разработчики из 4A Games продолжают отмечать юбилей франшизы Metro, и сегодня опубликовали внушительных размеров обращение к поклонникам своего творчества. Во-первых, студия подтвердила, что трудится над обновлением Metro Exodus для консолей нового поколения — с трассировкой лучей, высоким разрешением и высокой частотой кадров, а также высокой скоростью загрузки. Ранее всё это было возможно только на современных компьютерах с RTX-видеокартами.
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Во-вторых, студия напомнила, что в разработке находится новая часть серии Metro. О том, что новая игра будет, нам известно ещё с августа прошлого года из «поста» автора постапокалиптических романов «Метро» Дмитрия Глуховского. Разработка ведётся для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
В-третьих, в разработке находится некий мультиплеерный проект во вселенной Metro. Информации о нём пока нет, но бросать ради данного проекта одиночные игры франшизы студия не собирается.
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Наконец, 4A Games подтвердила работу над проектом в полностью новой франшизе. В планах создание игры AAA-класса, которая могла бы стоять на равных с серией Metro. Студия ищет сотрудников для работы над данным проектом, поэтому логично предположить, что он находится в стадии препроизводства, а релиз в обозримом будущем ждать не стоит.
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