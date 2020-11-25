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Более 400 игр находится в разработке для сервиса Google Stadia

А сколько из них будет нормальных?
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Настало время узнать, как там дела обстоят у стримингового сервиса Google Stadia. Обнародовать свежую информацию по развитию проекта вызвался директор по играм Джек Базер в интервью изданию MobileSyrup. Топ-менеджер компании заверил, что в данный момент около 200 студий делают для Google Stadia более 400 игр. Разумеется, все проекты будут выходить в разное время и в течение нескольких лет. Пока сложно даже предположить, сколько проектов из этих четырёх сотен будут по итогу достойны внимания.

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У обывателя может сложиться впечатление, что проект Google Stadia развивается не так быстро, как хотелось бы. Доля правды здесь есть — даже сама Google охотнее делает прогнозы на среднесрочную перспективу. Джек Базер отмечает, что у команды поддержки сервиса планы на 2021-й год полностью свёрстаны, вскоре всё внимание будет сосредоточено на 2022-м и даже 2023-й годы.

Напомним, в прошедшем году компания Google создала две крупные студии по разработке эксклюзивов для Stadia. Одна размещена в Монреале, другая — в местечке Плайя Виста, Калифорния. Google также приобрела Typhoon Studios из Калифорнии и заручилась поддержкой отдельных крупных игровых студий. Harmonix, Supermassive и Uppercut трудятся в данный момент над эксклюзивными проектами для Google Stadia, коих в ближайшее время будет выпущено 15 штук. Много это или мало — решать вам.

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В конце интервью Джек Базер заверил журналистов, что уже в 2021 году для сервиса будет выпущено уже столько игр, что игроки перестанут задаваться вопросом, надо ли вообще иметь дело с Google Stadia. Будем надеяться, что, всё-таки, надо. Опять же, горячо ожидаемая Cyberpunk 2077 точно выйдет в игровом сервисе Google.

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