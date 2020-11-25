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Разработчики Empire of Sin в деталях рассказали, как нужно строить криминальную империю в Чикаго

Подробностей — просто тьма.
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Компания Romero Games совместно с Paradox Interactive выпустили новый трейлер ролевой игры Empire of Sin. Свеженький ролик посвящён организации довольно сложно процесса — управления подпольной криминальной структурой. Именно её строительством и придётся заниматься всем игрокам в виртуальном Чикаго. Как говорят сами разработчики, всё начинается с правильного стратегического планирования. Создать свою Империю Греха можно, используя свою деловую проницательность, не слишком утончённую жестокость и личную дурную славу.

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В Empire of Sin можно заняться руководством подпольных баров, борделями, казино, отелями и другими заведениями. В начале игры у нас будет только одно заведение и пивоварня, но на этой прочной основе, как уверяет Romero Games, можно построить целую империю. Уже в самом начале мощности пивоварни хватит на несколько заведений, а вот добиваться успеха можно будет несколькими способами. Например, можно пойти по простому пути и скупить продающиеся заведения. Есть другой вариант: найти небольшую конкурирующую группировку, устранить её и захватить чужую собственность.

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Перед началом игровой партии пользователю нужно будет выбрать одного из легендарных боссов мафии начала XX века в качестве героя для отыгрыша. У каждого такого босса имеется свой уникальный набор бонусов, влияющих на эффективность разных заведений. По мере воздвижения своей криминальной империи надо будет улучшать заведения: усиливать охрану, менять обстановку для повышения расходов клиента и даже улучшать молву с целью привлечения больше посетителей. С пивоварнями всё обстоит похожим образом. Процесс приготовления хмельного напитка можно улучшить, объёмы производства — увеличить.

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По мере того, как империя будет разрастаться, игрок станет получать контроль над целыми районами. В таких случаях придётся назначить лейтенанта, чтобы он приглядывал за всем и улучшал показатели в районе за счёт своих бонусов. Со временем показатель процветания района станет увеличиваться, побуждая граждан требовать определённые виды выпивки. Удовлетворяя спрос таких привередливых господ, можно неплохо заработать. Борьба с конкурентами — тоже важный этап становления криминальной империи. Всегда можно устроить «старую добрую» войну за территорию. Но нужно быть готовым к тому, что подобные разборки снизят показатель процветания и напугают местных жителей.

Авторы Empire of Sin учли даже такой момент как взаимодействие заведений. Например, расположив несколько одинаковых заведений рядом друг с другом, игрок повысит их показатели. Девелоперы подчёркивают, что в игре есть целый ряд возможностей для взаимодействия. Чтобы усилить эффект до предела, нужно открыть отель, который увеличит количество клиентов и повысит доход.

Важно помнить, что чем больше посетителей привлекаю заведения, тем больше вероятность, что на них обратит внимание стражи правопорядка, «федералы» и боссы-конкуренты. В таких случаях можно не только заниматься усилением охраны, но и улучшать прикрытие, подкупая местные власти — тогда заведения не закроют. Разработчики продумали варианты взаимодействия с последними. Можно заключать соглашения о ненападении, вступать в войну на их стороне и так далее. Со временем империя игрока разрастётся до таких масштабов, что он сможет отправлять людей в другие районы, постепенно подминая город под себя. На игровой карте в Empire of Sin будет доступны 10 районов Чикаго.

Видно, что стратегическую часть Romero Games проработала очень хорошо. Главное, чтобы во всё это было так же интересно играть. Empire of Sin должна поступить в продажу весной будущего года на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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