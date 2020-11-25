Утечка: во сколько Crytek обошлось использование Denuvo в Crysis Remastered
Недавно в Сеть просочились документы Crytek, из которых стало известно, сколько компании пришлось заплатить за использование DRM-защиты Denuvo в ремастере культового шутера Crysis. Годовая «лицензия» обошлась Crytek в 126 тысяч евро с учётом «скидки» за релиз до 31 марта 2021 года — в противном случае студии пришлось бы выложить на 14 тысяч евро больше.
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Но это ещё не всё: если Crytek пожелает продолжать использовать Denuvo в Crysis Remastered после окончания первого года защиты, то за каждый последующий месяц ей придётся платить по две тысячи евро. Более того, если количество уникальных активаций продукта достигнет пятисот тысяч копий, то Crytek должна заплатить Denuvo ещё дополнительно 60 тысяч евро. И, наконец, Crytek обязана заплатить по десять тысяч евро за каждый магазин кроме Epic Games Store, в котором в теории выйдет проект.
Учитывая, что Crysis Remastered взломали спустя всего месяц после релиза, аппетиты Denuvo выглядят необоснованно высокими. К слову, в той же утечке упоминается ремастер Crysis 2: согласно попавшему в Сеть документу, обновлённая вторая часть серии тоже выйдет в Epic Games Store и тоже будет защищена Denuvo.
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Ранее в Сети появлялась информация о том, что в стенах Crytek готовят сразу несколько игр, в том числе некий загадочный проект под кодовым названием Crysis Next, описание которого подозрительно напоминает королевскую битву.
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