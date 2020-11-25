EA объяснила, почему PC-версия FIFA 21 не получит графических улучшений
Несмотря на то, что футбольный симулятор FIFA 21 готовится к выходу на консолях нового (теперь уже текущего) поколения, его PC-версия визуально примерно соответствует «пастгену», и никаких улучшений разработчики вводить не планируют. Издание Eurogamer решило разобраться в этой вселенской несправедливости и побеседовало с исполнительным продюсером FIFA 21 Аароном Макхарди.
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Как пояснил Макхарди, при подготовке PC-версии FIFA 21 разработчики взглянули на статистику производительности компьютеров фанатов серии и пришли к выводу, что повышение уровня графического исполнения компьютерной версии футбольного симулятора ей только повредит — многие игроки попросту не смогли бы в неё играть из-за высоких системных требований.
Иными словами, самыми передовыми версиями FIFA 21 станут варианты для PlayStation 5 и Xbox Series, релиз которых запланирован на начало декабря.
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