Компания Wargaming объявила о старте ежегодного события с раздачей подарков. Речь идёт об акции «Заслуженная награда», в рамках которой доморощенные танкисты получают внутриигровые бонусы, количество и ценность которых определяется только одним фактором — годом регистрации аккаунта. Можно получить кредиты, инструкции, дни премиум-аккаунта, задачи на повышение опыта и учебные пособия для экипажа.

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Если игрок зарегистрировал аккаунт очень давно — то ему полагаются особые бонусы. Скажем, если вашему аккаунту от одного года до трёх, то в качестве подарков выдадут бонусы «попроще», а за четыре года и более полагаются уже три премиум-танка. Причём, один из них появился только в этом году — Super Chaffee, лёгкий премиум-танк шестого уровня. За шесть лет и более полагается специальный камуфляж «Заслуженный танкист», а тем немногочисленным старожилам, у которых аккаунт был зарегистрирован во времена альфа- и бета-тестирований World of Tanks, дополнительно «насыпят» памятных декалей, нашивок, медалей и эмблем. Вроде мелочь, но видно, что Wargaming ценит и уважает ветеранов своей главной игры.

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Одновременно с запуском акции «Заслуженная награда» разработчики выпустили специальный видеоролик, разбор которого — отдельная мини-игра для «танкистов». Поиск «пасхалок», отсылок, намёков на дальнейшее развитие World of Tanks может увлечь не на шутку. Ежегодный выпуск такого видео тоже стал традицией для Wargaming. И, пока диктор сладким голосом вещает за кадром о важности подбора хорошего танка для подарка, а несменный геймдизайнер игры Антон Панков растапливает сердца игроков своей улыбкой, остальные персонажи и предметы в кадре делают не менее важную работу. Достаточно зайти в комментарии к этому ролику на YouTube, чтобы понять, как много «пасхалок» и подсказок спрятали разработчики — игроки заприметят всё.

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Раздача бонусов в рамках акции «Заслуженная награда 2020» начнётся 26 ноября в 9:00 (МСК) и продлится по ноябрь 2021 года. Для получения подарков, как и во все прошлые разы, достаточно просто зайти в клиент игры. А за подробностями акции нужно, как вы понимаете, перейти на официальный сайт World of Tanks.