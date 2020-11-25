Обновление Fallout 76 с Братством Стали внезапно вышло раньше, чем планировалось
В этом полном проблем и трагедий году все уже привыкли к постоянным переносам релизов игр, дополнений и обновлений на более поздний срок, поэтому любое выпадение из этой печальной «традиции» воспринимается как новость, достойная упоминания в ленте. В частности, сегодня пользователи Xbox по ошибке получили возможность загрузить обновление «Стальной рассвет» (Steel Dawn) для Fallout 76, после чего игра перестала запускаться, ведь формально выход патча был запланирован на первое декабря.
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Разработчики решили не откатывать ошибочно установленное обновление, и вместо этого, посчитав, что оно полностью готово к релизу, перенесли дату его выхода на сегодняшний (уже вчерашний) день на всех платформах.
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Напомним, что по сюжету обновления в Аппалачию прибывает Паладин Лейла Рахмани с отрядом с целью организации здесь местного отделения Братства Стали. Игроков ждёт новая сюжетная линия, доступ к укрытиям C.A.M.P., новое оружие из арсенала Братства, а также возможность приобрести набор новобранца, в состав которого входят «братские» раскраски брони и особая приветственная эмоция.
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