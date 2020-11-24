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Красоты Соединённых Штатов в трейлере свежего обновления Microsoft Flight Simulator

Посвящённого понятно какому государству.
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Создатели Microsoft Flight Simulator (2020) продолжают потихоньку совершенствовать своё творение. Сегодня игра получила обновление United States World, благодаря которому детализация виртуальной копии данного государства стала значительно выше. По такому поводу разработчики опубликовали сопутствующий видеоролик, в котором можно полюбоваться американскими красотами и достопримечательностями.

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С обновлением в игру добавили четыре воссозданных вручную аэропорта, визуально улучшили ещё 48 аэропортов и добавили пятьдесят достопримечательностей в высоком разрешении. В общем, настоящий подарок для тех, кто хотел бы облететь североамериканский континент.

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