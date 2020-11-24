«Некстгенная» версия Rainbow Six Siege выйдет уже в первый день зимы
Ubisoft решила, что нет лучшего дня для выпуска версий Rainbow Six Siege для консолей нового поколения, чем пятый день рождения проекта, который он отметит 1 декабря. Соответствующей информацией разработчики поделились в официальном блоге PlayStation, но рискнём предположить, что версия для Xbox Series появится в тот же день.
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На консолях нового поколения Rainbow Six Siege предполагает два режима работы: «производительность» и «разрешение». В первом случае игра будет воспроизводиться в динамическом разрешении 4K при 120 кадрах в секунду, во втором — в «нативном» 4K при шестидесяти кадрах в секунду. Скорее всего, учитывая сетевую направленность данного шутера, игроки предпочтут именно режим производительности.
Что касается обновлённой версии для PlayStation 5, то она будет поддерживать все особенности геймпада DualSense, в том числе адаптивные триггеры и тактильную отдачу.
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Все обладатели копии Rainbow Six Siege для консолей прошлого поколения получат обновление до «некстгенной» версии бесплатно. Наконец, в игре допускается кроссплей между двумя поколениями консолей.
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