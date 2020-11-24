Компания Epic Games без лишней помпы анонсировала подписку на Fortnite, которую потребуется продлевать ежемесячно. Сам сервис получил название «Отряд Fortnite», он будет запущен уже 2 декабря. Доступ откроется одновременно со второй главой пятого сезона игры.

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Как и положено в таких случаях, ежемесячная подписка предполагает выдачу специальных бонусов игрокам. Туда войдёт очень много всего, судите сами:

Ежемесячный бонус в виде 1000 В-баксов — их игрок гарантированно получит вместе с теми В-баксами, которые будут зарабатываться по ходу выполнения этапов боевого пропуска.

Эксклюзивный набор экипировки — он тоже будет выдаваться подписчикам ежемесячно. Игроки дополнительно получат тематический аксессуар.

Боевой пропуск на целый сезон — став участником «Отряда Fortnite», игрок получит доступ к боевому пропуску сезона. То есть, даже если подписка закончится раньше сезона, доступ к самому сезону будет открыт до его завершения. Те игроки, у которых был боевой пропуск до оформления подписки «Отряд Fortnite», получат обратно полную его стоимость — 950 В-баксов.

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По первому набору контента для подписчиков всё стало более-менее ясно. Туда войдет облик космической императрицы Галаксии с дополнительным стилем, украшение на спину и кирка «Космический ламорог». Игрокам Fortnite теперь нужно привыкнуть, что содержимое набора следующего месяца будет раскрывать в конце текущего.

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А теперь самое важное — стоимость. За месяц пребывания в «Отряде Fortnite» компания Epic Games будет просить у игрока 719 рублей. Подробнее обо всех условиях подписки можно прочитать здесь.