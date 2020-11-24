Официальный Twitter-аккаунт консолей PlayStation оповестил о том, что PS5-версия экшена Warframe станет доступна уже в этот четверг, 26 ноября. Очевидно, в ближайшее время нам должны огласить и дату выхода версии Warframe для Xbox Series, но пока что Microsoft молчит.

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Напомним, что в «некстгенных» версиях Warframe игроков ждут: поддержка разрешения 4K при шестидесяти кадрах в секунду, обновлённая система рендеринга, более совершенное освещение, текстуры высокого разрешения, а также более детализированные тени. Естественно, благодаря твердотельному накопителю игра на PS5 будет загружаться быстрее; кроме того, заявлена поддержка кроссплея и общего прогресса между PS4 и PS5.