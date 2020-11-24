В начале декабря для Farming Simulator 19 выйдет бесплатное дополнение Precision Farming
Разработчики из Giants Software совместно с издательством Focus Home Interactive анонсировали для Farming Simulator 19 бесплатное дополнение под названием Precision Farming. Аддон создавался при поддержке производителя сельскохозяйственной техники John Deere (Deere & Company) и Европейского института инноваций и технологий в области продуктов питания.
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В дополнении появятся геймплейные механики отбора почвы, известкования и использования удобрений для повышения урожайности. Звучит небогато, но важно помнить, что дополнение Presision Farming будет развиваться и пополняться контентом на протяжении двух лет.
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Релиз запланирован на 8 декабря через портал ModHub для платформ PC (Windows и macOS), PlayStation 4 и Xbox One.
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