Несмотря на то, что практически все, кто хотели, уже прошли PC-версию Horizon Zero Dawn, а большинство стартовых огрехов было «отстрелено» ещё первыми обновлениями, разработчики из Guerilla Games продолжают выпускать для неё патчи. Сегодняшнее обновление версии 1.08 решает проблемы с вылетами игры на рабочий стол при её запуске на процессорах, не поддерживающих инструкции AVX, и при других обстоятельствах.

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Помимо решения проблемы с AVX с патчем 1.08 должны исправиться ошибки, приводившие к вылету игры при использовании моно-звука и устройств воспроизведения звука в режиме 5.1. Должны прекратиться вылеты игры во время процесса оптимизации шейдеров и при использовании процессоров с более чем шестнадцатью ядрами. Также заявлено о повышении производительности игры и добавлении в раздел графических настроек функции FidelityFX CAS.

Напомним, что сегодня PC-версия Horizon Zero Dawn появится в продаже в GOG. Или уже появилась — в зависимости от того, когда вы читаете эту заметку.