О производстве нового MMO-проекта по вселенной «Властелина колец» известно ещё с осени позапрошлого года. На тот момент никакой информации о проекте опубликовано не было, да и на сегодняшний день ситуация обстоит не лучшим образом. Однако в рамках приобретения китайским игровым гигантом Tencent холдинга Leyou, в состав которого входит отвечающая за разработку MMO студия Athlon Games, на просторах Сети появилась документация, содержащая интересные сведения касательно будущего проекта.

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Согласно изложенной в документах информации, черновой вариант сюжета и внутриигрового «лора» MMO-проекта по «Властелину колец» будет готов в январе 2021 года, а играбельный прототип подготовят к началу лета. Закрытое бета-тестирование намереваются провести осенью 2022-го, а открытое — в январе 2023-го. Информация касается PC-версии игры: коммерческий запуск консольных версий планируют произвести через год после компьютерной версии.

Согласно первоначальной информации, новая MMO по «Властелину колец» будет условно-бесплатной, а её события развернутся задолго до описанных в книгах и кинофильмах.